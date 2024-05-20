بعد وفاة رئيسي.. من هو محمد مخبر الرئيس الإيراني الجديد؟

الإثنين 20/مايو/2024 - 10:03 ص

أكدت وسائل الإعلام الإيرانية، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، وآخرين، في حادث تحطم مروحية بشمال شرقي البلاد.

ومن المتوقع أن يتولى المرشح الأولى لخلافته، محمد مخبر، رئاسة إيران، فمن هو محمد مخبر؟.

ولد مخبر في الأول من سبتمبر 1955، أصبح النائب الأول للرئيس في 2021 لدى انتخاب رئيسي لشغل منصب الرئاسة.

وترأس من قبل صندوق استاد للاستثمار المرتبط بالمرشد الإيراني، في 2010، أدرج الاتحاد الأوروبي اسم مخبر في قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، وبعد عامين من ذلك التاريخ، أزال التكتل اسمه من تلك القائمة.

كما ترأس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني وهي مؤسسة حكومية مختصة بالشؤون الخيرية، وأدرج على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية في يناير 2021.