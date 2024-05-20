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الإثنين 20 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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السيسي: مصر تتضامن مع القيادة والشعب الإيراني في مصابهم الجلل

الرئيس الإيراني الراحل
الرئيس الإيراني الراحل
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أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، الذين وافتهم المنية أمس الاحد.

ونعت رئاسة الجمهورية الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان رسمي جاء نصه:

‎تنعى جمهورية مصر العربية، بمزيد من الحزن والأسى، الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، الذين وافتهم المنية الأحد الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٤  إثر حادث أليم.

وإذ يتقدم الرئيس عبد الفتاح  السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب  الإيراني الشقيق، يدعو الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، معرباً عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل.

الرئيس السيسي السيسي الرئيس إبراهيم رئيسي