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الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

غدا.. ورشة عمل بـ"صيدلة عين شمس" على هامش المؤتمر الطبي الإفريقي

عنوان الفاعلية
عنوان الفاعلية
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تشارك كلية الصيدلة، جامعة عين شمس، في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا Africa Health ExCon".

يأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أمانى أسامة كامل عميد كلية الصيدلة.

وعلى هامش المؤتمر تنظم كلية الصيدلة ورشة عمل بعنوان (Start your business) وذلك غدا الثلاثاء  وتستمر الورشة لمدة ٤ ساعات من الساعة ١١ ص حتى ٢ ظهراً بالكلية.

تهدف ورشة العمل إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الأساسية في ريادة الأعمال، بما في ذلك فهم المفاهيم الأساسية، وتحليل فرص العمل، والحصول على التمويل والتخطيط الاستراتيجي.

وذلك من خلال تدريب مبسط يتعرف المستفيدين فيه عن كيفية تصميم نموذج عمل لبدأ الوظيفة وكيفية حساب قيمة المشروع فى مختلف المجالات و كيفية البدأ فى شركة ناشئة و التعرف على مبادئ ريادة الأعمال .

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