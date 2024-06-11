العراق يؤكد دعم المبادرات الدولية لوقف إطلاق النار ومواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي في غزة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده أي مبادرة تستهدف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفتح جسر من المساعدات يبدأ من العراق، وينتهي عند أقرب معبر إلى الشعب الفلسطيني،مشددا على ضرورة اضطلاع القوى الكبرى والمنظمات الدولية بدورها الإنساني لوقف العدوان واتخاذ موقف دولي حازم لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، خلال لقاء محمد شياع السوداني مع كل من: العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني طارق أحمد، ورئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كايت فوربس، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزّة، الذي عقد بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وتم خلال تلك اللقاءات استعراض مجمل الأوضاع في المنطقة وتداعيات العدوان الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة، وأهمية تغيير الموقف الدولي الضعيف إزاء الاستجابة إلى المأساة المستمرة باستمرار العدوان الإسرائيلي وحجم الدمار وعدد الضحايا والشهداء الفلسطينيين، مع استمرار التهديدات العدوانية إزاء لبنان، بما ينذر بتوسعة الصراع في المنطقة.

كما تطرقت اللقاءات إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته أمام مشهد الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدّت إلى تهجير 80% من سكان قطاع غزة، الذين باتوا بلا مأوى أو موارد طبية وإنسانية وخدمية، وفي أسوأ الأوضاع الكارثية التي يمكن تصوّرها، إضافة لسبل تقديم المساعدات العاجلة وتسهيل وصولها من العراق عبر الأردن إلى الأراضي المحتلة، بما يمكّن من إغاثة أبناء غزّة المحاصرين، وتكثيف الجهود والسعي الجاد لإيقاف الحرب على غزّة، تجنبًا لإدخال المنطقة في تحدٍّ أمني خطير.

وتم أيضا بحث أهمية فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وأن يكون لدى الاتحاد الدولي دور في هذا المجال بسبب عدم وجود معابر تؤمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وكذلك تأمين إخلاء المرضى والجرحى الذين يحتاجون للعلاج خارج غزة مع اتخاذ موقف دولي حازم لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة، خاصة الكوادر الطبية والصحية، وكذلك عدم استهداف أي مرفق صحي، وحشد الموارد الكافية من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.