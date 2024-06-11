إنتر ميلان يمدد عقد «باريلا» حتى عام 2029

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد نجم خط وسطه نيكولو باريلا لثلاث سنوات إضافية، ليصبح بذلك مرتبطًا مع النيراتزوري حتى صيف عام 2029.

وكان عقد باريلا السابق ينتهي في صيف عام 2026، لكن حرص النادي على تأمين مستقبل أحد أهم لاعبيه، خاصة بعد تألقه اللافت مع الإنتر ومنتخب إيطاليا خلال الفترة الماضية.

وانضم باريلا إلى إنتر ميلان قادمًا من كالياري في صيف عام 2020، وسرعان ما أثبت مكانته كأحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، حيث قدم أداء مميزًا مع الفريق، وساهم بشكل كبير في تحقيق لقب الدوري الإيطالي في موسم 2020-2021.

أرقام باريلا مع إنتر ميلان

وخلال مسيرة باريلا مع إنتر ميلان، خاض 235 مباراة، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 51 آخرين، ليصبح أحد أهم ركائز الفريق الأساسية تحت قيادة المدرب سيموني إنزاجي.

كما تألق باريلا مع منتخب إيطاليا، حيث شارك في 53 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 9 آخرين، وكان أحد العناصر الأساسية في فوز المنتخب بلقب بطولة يورو 2020.

ويتواجد نيكولو باريلا حاليًا مع منتخب إيطاليا، الذي يستعد لخوض منافسات بطولة يورو 2024 في ألمانيا، حيث يقع المنتخب الإيطالي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات ألبانيا وإسبانيا وكرواتيا.

ومن المتوقع، أن يعلن إنتر ميلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن تمديد عقد مدربه سيموني إنزاجي، بالإضافة إلى مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وذلك في إطار سعي النادي لتثبيت أركان الفريق وتحقيق المزيد من النجاحات.