أحمد عز يكشف سبب تقديم ثلاثة أجزاء من "ولاد رزق".. شاهد

أكد الفنان أحمد عز خلال المؤتمر الصحفي لفيلم “ولاد رزق 3"، علي حرصه الدائم على التطور خلال الأعمال الفنية التي يقدمها خلال مشواره الفني، ومن ضمنها فيلم ولاد رزق والذي قدم منه ثلاثة أجزاء علي مدار تسع سنوات، حيث تطورت شخصية رضا التي قدمها وكل جزء به أحداث جديدة عن الأجزاء السابقة.

ومن المقرر طرح فيلم “ولاد رزق 3” في السينمات يوم 12 يونيو الجاري، ليدخل سباق أفلام عيد الأضحى 2024، ومن المقرر أن يشهد الجزء الثالث من العمل العديد من المفاجآت، كما أن أحداثه تتضمن وجود نجوم جدد منهم آسر ياسين، والذى بدأ تصوير دوره بالفعل، بجانب نجوم الفيلم الأخرين أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وغيرهم، كما أن مؤلف الفيلم صلاح الجهينى انتهى تماما من كتابة أحداث الفيلم.