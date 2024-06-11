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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مؤلف "ولاد رزق" يكشف مصير فيلم الشايب لآسر ياسين.. فيديو

المؤتمر الصحفي لفيلم
المؤتمر الصحفي لفيلم ولاد رزق
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تحدث السيناريست صلاح الجهيني عن تطوير بعد شخصيات فيلم ولاد رزق في حال تقديم جزء رابع من الفيلم، كما تحدث خلال المؤتمر الصحفي لفيلم "ولاد رزق 3"، عن فيلم الشايب والتحضير للشخصية الرئيسية للفيلم التي يقدمها الفنان آسر ياسين.

ومن المقرر طرح فيلم “ولاد رزق 3”  في السينمات يوم 12 يونيو الجاري، ليدخل سباق أفلام عيد الأضحى 2024، ومن المقرر أن يشهد الجزء الثالث من العمل العديد من المفاجآت، كما أن أحداثه تتضمن وجود نجوم جدد منهم آسر ياسين، والذى بدأ تصوير دوره بالفعل، بجانب نجوم الفيلم الأخرين أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وغيرهم، كما أن مؤلف الفيلم صلاح الجهينى انتهى تماما من كتابة أحداث الفيلم.

الشايب ولاد رزق