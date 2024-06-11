وزير الخارجية الروسي: لسنا في تحالف نووي مع الصين وكوريا الشمالية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء أن بلاده ليست في تحالف نووي مع الصين وكوريا الشمالية، مُشيرًا إلى أنه يجب احتساب ترسانات بكين وبيونج يانج بشكل منفصل.

وقال لافروف، في تصريحات له أعقبت اجتماع وزراء خارجية دول البريكس، "بالنسبة للترسانات الاستراتيجية للصين وكوريا الشمالية وروسيا. لسنا أعضاء في أي تحالف من أي نوع".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار لافروف إلى أن "القاسم المشترك الوحيد بين الدول الثلاث يتمثل في كونهم تم اعتبارهم أهدافًا للسياسة العدوانية التي تتبناها الولايات المتحدة وحلفائئا"، بحسب وصفه.

وأكد كبير الدبلوماسيين الروس أن الغرب سيدرك مع الوقت فشل الجهود التي يبذلها للحفاظ على هيمنته الدولية من خلال وسائل الابتزاز والضغط والعقوبات غير الشرعية، لافتًا إلى الغرب سوف يدرك ذلك متأخرًا.

كما أشار، في الوقت نفسه، إلى أن مجموعة "البريكس" لا تسعى إلى عزل نفسها عن الغرب، موضحًا: "لا يزال لدينا الفرصة للتواصل مع الغرب في إطار العمل داخل الأمم المتحدة، على الرغم من محاولة الأمريكيين وحلفائهم بكل الطرق الممكنة لاستبدال العمل الجماعي ببعض الأفكار التي يصيغونها ومن ثم يحاولون فرضها عبرأمانات المنظمات الدولية والتي تعتمد عليهم اعتمادًا كبيرًا".