علي صبحي يكشف تفاصيل استعداده لفيلم "ولاد رزق 3".. فيديو

تحدث الفنان علي صبحي عن كواليس مشاركته في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، وتجسيد شخصية كوري وكيف جاءت مشاركته في الفيلم، كما تحدث عن كواليس استعداده للشخصية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لفيلم "ولاد رزق 3".

ومن المقرر طرح فيلم “ولاد رزق 3” في السينمات يوم 12 يونيو الجاري، ليدخل سباق أفلام عيد الأضحى 2024، ومن المقرر أن يشهد الجزء الثالث من العمل العديد من المفاجآت، كما أن أحداثه تتضمن وجود نجوم جدد منهم آسر ياسين، والذى بدأ تصوير دوره بالفعل، بجانب نجوم الفيلم الأخرين أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وغيرهم، كما أن مؤلف الفيلم صلاح الجهينى انتهى تماما من كتابة أحداث الفيلم.