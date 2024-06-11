وليد العويمر: ضغوط كبيرة على الكيان الصهيوني من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب

عبر الدكتور وليد العويمر، أستاذ العلاقات الدولية، عن تفاؤله بعد قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة، قائلا إن حماس أعلنت ترحيبها بعد صدور هذا القرار مباشرة، وهذا مؤشر على أن الحركة التي اتهمت من قبل الولايات المتحدة ودولة الكيان الصهيوني بأنها تعرقل أي محاولة لوقف الحرب في قطاع غزة، أبدت موافقتها وترحيبها.

وأضاف "العويمر"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن هناك ضغوطا هائلة وكبيرة للغاية على دولة الكيان الصهيوني بدءا من حلفائها وهي الولايات المتحدة، التي هي من قدمت هذه المرة مشروع قرار لمجلس الأمن في حين سابقا كانت تقف عائقا وتستخدم حق النقض فيتو ضد أي قرار يدعو لوقف العدوان على غزة.

ولفت الى أن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى قناعة بعد أكثر من 8 أشهر بأن هذه الحرب الهمجية التي تقوم بها دولة الكيان الصهيوني لا نهاية لها، بل إن هناك خسائر واضحة جدا لواشنطن، ولاسيما سمعتها التي اهتزت في العالم، بأنها راعية الحرية وحقوق الإنسان.