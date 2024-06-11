منتخب الكويت يتأهل لكأس آسيا 2027 والتصفيات النهائية لمونديال 2026

تأهل منتخب الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، إلى بطولة كأس آسيا 2027، وبلغ التصفيات النهائية من بطولة كأس العالم 2026.

جاء تأهل منتخب الكويت إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2026 وبطولة كأس آسيا 2027، بعدما تغلب على أفغانستان بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب صباح السالم ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات آسيا المشتركة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد محاولات عديدة من لاعبي المنتخبين لهز الشباك، قبل أن ينجح عيد الرشيدي في تسجيل هدف الفوز في الأمتار الأخيرة من اللقاء، وذلك في الدقيقة 81 من صناعة محمد دحام.

منتخب الكويت يخطف بطاقة التأهل

بتلك النتيجة، رفع منتخب الكويت رصيده إلى 7 نقاط، ليخطف المركز الثاني في المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ليحجز مقعده في البطولة القارية والتصفيات النهائية من المونديال رفقة منتخب قطر متصدر المجموعة بـ16 نقطة.

بينما توقف رصيد منتخب أفغانستان عند 5 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالتساوي في عدد النقاط مع منتخب الهند ثالث الترتيب.