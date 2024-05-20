كولر يجهز ثنائي الأهلي لمعالجة أزمة غياب معلول أمام الترجي التونسي

يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على تجهيز الثنائي كريم فؤاد وكريم الدبيس لاعبى الفريق لمواجهة أزمة غياب التونسي على معلول الظهير الايسر في مباراة الترجي التونسي المقبلة.

وتعرض علي معلول، ظهير الأهلي المخضرم، لإصابة مبكرة حرمته من استكمال مباراة فريقه أمام الترجي التونسي، في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024.

والتقى الفريقان على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، مساء السبت، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي قبل جولة الإياب الأسبوع المقبل.

وعلى الأرجح لن يكون معلول جاهزا للمشاركة في مباراة العودة بين الأهلي والترجي، خاصة بعد أن ظهر متكئا على "عكاز" أثناء رحلة العودة من تونس إلى القاهرة فجر اليوم الأحد.

ويمثل غياب معلول عن الأهلي ضربة موجعة للمارد الأحمر، في ظل الإمكانيات الهجومية الكبيرة للاعب المخضرم، الذي ينتهي عقده مع نهاية منافسات الموسم الحالي 2023-2024.

وبعد تأكد غياب معلول عن الإياب، استقر مدربه السويسري مارسيل كولر على الاعتماد على زميله كريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر، بعد أن أبلى الأخير بلاء حسنا في الذهاب أمام الترجي، خاصة في النواحي الدفاعية مع تجهيز كريم الدبيس للاستعانة به حال الحاجة لجهوده.

ويستعد فريق الأهلي لمباراة إياب نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الترجي التونسي والمقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 ، وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.