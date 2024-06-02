باحث: قانون الصحافة جرّم استخدام مواقع التواصل لتمرير الأخبار الكاذبة

قال سامح فايز، الباحث في شؤون الإسلام السياسي، إن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي روج كذبًا بأن الدولة المصرية تنهار، ووصف مشروع العاصمة الإرهابية بالوهمي وغير الحقيقي.

وأضاف "فايز"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية": "بعد تحول مشروع العاصمة الإدارية إلى حقيقة على أرض الواقع، تحدث التنظيم على أنه مشروع للأغنياء، مشيرًا إلى أن الكثير من المواطنين يقعون فريسة لتلك الأخبار المضللة.

وأوضح أن قانون الصحافة جرم استخدام مواقع التواصل لتمرير الأخبار الكاذبة، مشيرًا إلى أن الدولة مهتمة بتنشأة الأجيال الجديدة حول استخدام الذكاء الصناعي بصورة كبيرة للغاية سواء في المدارس أو الجامعات أو المراكز الثقافية، وتلك الخطوات قللت وقلصت من حجم المواجهة بصورة كبيرة، ولكن الخطورة تظل قائمة ومستمرة.