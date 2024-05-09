"النقطة العميا" على مائدة نقاد المركز القومي للمسرح

يشهد مسرح الغد بالعجوزة، مناقشة العرض المسرحي "النقطة العميا"، في التاسعة مساء اليوم الخميس، وذلك عقب انتهاء العرض مباشرة، والذي ينظمها المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي.

وتستضيف المناقشة كل من الناقدة الدكتورة سامية حبيب، الكاتب الصحفي محمد بهجت، وتدير الدراسة النقدية الباحثة المسرحية بالمركز القومي للمسرح رشا زيدان.

"النقطة العميا" من إنتاج فرقة الغد المسرحية بقيادة الفنان سامح مجاهد، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، فالعرض مأخوذ عن رواية "العطب" للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات.

ويشارك في بطولة العمل الفنانين هايدي بركات، وأحمد السلكاوي، ونور محمود، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وعمر صلاح الدين، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء نور سمير، موسيقى محمود أبو زيد، ومن إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

وتأتي هذه المناقشة برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.