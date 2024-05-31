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الجمعة 31 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يعقد جلسة مع لجنة التخطيط بعد انتهاء إجازته

لجنة التخطيط بالنادي
لجنة التخطيط بالنادي الأهلي
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تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق فور عودته إلى القاهرة بعد انتهاء الإجازة، للحديث عن ملف الصفقات الجديدة المزمع التعاقد معها في الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

وتناقش لجنة التخطيط كولر في احتياجاته للموسم المقبل والمراكز المستهدفة لتدعيمها والصفقات التي يرغب في إبرامها، والأسماء التي يرغب في ضمها، كما ستقوم اللجنة بعرض بعض الأسماء على المدرب لأخذ رأيه فيها.

ونجح فريق الكرة بالنادي الأهلي فى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي ليضع قارة أفريقيا تحت السيطرة الحمراء، بعدما أصبح الأكثر تتويجاً بالبطولة على مدار التاريخ.

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