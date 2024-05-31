ads
الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

قطاعات وزارة الثقافة ينعون والدة الدكتورة نيفين الكيلاني

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قدم رؤساء قطاعات وزارة الثقافة المصرية برقية عزاء للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، لرحيل والدتها نوال محمد أحمد، والتي غيبها الموت عن عالمنا أمس الخميس الموافق 30 مايو الجاري . 

وتقدم الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، وجميع العاملين بالمركز بخالص التعازي والمواساة لمعالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وقال فهمي: تغمد الله الفقيدة برحمته، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها الصبر والسلوان.
كما نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وأعرب المخرج خالد جلال، عن خالص عزائه للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وللأسرة الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته وغفرانه ويرزقها الفردوس الأعلى، ويلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان .

كما تقدمت الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين بتقديم برقية عزاء الدكتورة نيفين الكيلاني في رحيل السيدة نوال محمد أحمد.

وتوجهت رئيسة الأوبرا بخالص التعازي والمواساة للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ولأسرتها الكريمة، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته ويكتب لها الجنة داراً والفردوس الأعلى مستقراً وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الأوبرا المصرية الدكتورة لمياء زايد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الانتاج الثقافي البيت الفنى للمسرح المخرج خالد جلال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية دار الأوبرا المصرية رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي شئون الانتاج الثقافي لدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلان