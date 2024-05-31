تطوير شبكة الموانئ المصرية ورسائل السيسي للمصريين تتصدر نشاط الرئيس الأسبوعي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الرئاسي المنقضي، اجتماعًا مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، وعدد من قيادات القوات المسلحة، حيث اطلع الرئيس على تطورات العمل في إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية، في ظل الدور المحوري الذي تمثله لجميع قطاعات الدولة، فضلًا عن دورها في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل البحري واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

ووجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل الجاري في تطوير شبكة الموانئ المصرية، بما يتكامل مع جهود الدولة الرامية لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، على النحو الذي يعزز القدرات الشاملة للدولة، ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين.

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا داخليا مكثفا، حيث صارح الرئيس السيسي المصريين بعدد من المشكلات التى تواجه الدولة المصرية وعلى رأسها الكهرباء والخبز وتكلفة رغيف الخبز الفعلية والدعم المقدم لتلك القطاعات مطالبا الجميع من وزراء وإعلام الحديث مع المصريين وتوضيح الأمور، جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات التنموية بجنوب الوادى.

وطالب الرئيس السيسي من وزراء حكومة مدبولي والإعلام مصارحة الشعب بحجم المشكلات وعدم التهرب، كما طالب بالحديث للمصريين وتوضيح مشكلات كل قطاع.

واستعرض الرئيس السيسي عددا من المشكلات الجارية الخاصة بانقطاع الكهرباء وتخفيف الاحمال مطالبا الدكتور محمد شاكر بمخاطبة الشعب وتوضيح الأمور قائلا، “نستطيع معالجة أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال.. وما تقطعش الكهرباء”، مشيرا إلى أن ذلك عن طريق مضاعفة فاتورة الكهرباء لثلاثة أضعاف.

وأوضح الرئيس السيسي أن “المواطن البسيط الذي يتحمل فاتورة الكهرباء ويدفع 100 جنيه، هيدفع 300 جنيه”.

وقال الرئيس السيسي: “نخفف أحمال أم مضاعفة فاتورة الكهرباء ثلاثة أضعاف”، مضيفا، “ليس معنى كلامى أننا هنزود أسعار الكهرباء”.

كما دعا الرئيس السيسي المستثمرين للمشاركة في جميع المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة، مشددا على أهمية الحفاظ والاستفادة من أى كمية مياه وعدم إهدار أي نقطة مياه.