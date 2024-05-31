تشغيل عبارة غرب أسوان الأسبوع المقبل بعد الإحلال والتجديد بتكلفة 1.3 مليون جنيه

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة والإحلال والتجديد ورفع الكفاءة والإصلاح الشامل لعبارة العاشر من رمضان بتكلفة 1.3 مليون جنيه وذلك بالورشة الفنية لإصلاح وتصنيع الوحدات النهرية بقرية المنصورية بأسوان ، ليتم تعويم العبارة وتشغيلها مطلع الأسبوع القادم بما يساهم فى خدمة أكثر من 22 ألف نسمة من أهالى القرية موزعين على 21 نجع وتابع ، وذلك فى إطار توفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأوضح أنه فى إطار منظومة تطوير وإنشاء العبارات النيلية لقرى غرب النيل تم العمل على قدم وساق على مدار 5 أشهر لرفع كفاءة عبارة غرب أسوان من خلال فرع الهيئة العامة للنقل النهرى بأسوان بقيادة المهندس سامى البربرى ، وبمتابعة من المهندس سمير نظير مدير الميكانيكا والكهرباء بالمحافظة ، وبإشراف من طاقم العبارة .

إعادة إحياء الوحدات النهرية القديمة لتحقيق العوائد الإيجابية

فيما أوضح المهندس سمير نظير بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان يوجد اهتمام كبير بالوحدات النهرية واللنشات السياحية بشكل عام حيث يتم إعادة إحياء القديم منها ، واستثماره لتحقيق العوائد الإيجابية منها .

ولفت إلى أن عبارة غرب أسوان مزودة بجميع مهام الإطفاء والنجاة طبقاً للمواصفات المتبعة من قبل هيئة النقل النهرى ، وتم الإنتهاء من الرشم والإنزال بالمياه بعد تغير مواسير الريش والجلود وتجديد المقاعد والمظلة ورش الأرضية ، وتضم 2 موتور قدرة كل منهما 230 حصان ، وتصل حمولتها إلى 50 طنا، وتسع 100 راكب ، بجانب 8 سيارات صغيرة ، و 4 سيارات كبيرة ، ويصل طولها إلى 22 مترا، وبعرض 10 أمتار ، وبغاطس 90 سم ، وتم توفير كافة وسائل السلامة والإنقاذ النهرى بها حتى تعمل بالكفاءة والجودة المطلوبة .

IMG-20240531-WA0004

IMG-20240531-WA0006

IMG-20240531-WA0005

IMG-20240531-WA0003

IMG-20240531-WA0002

IMG-20240531-WA0001