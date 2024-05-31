ارتفاع درجات الحرارة ورفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الجمعة 31 مايو، حيث سجلت الحرارة منذ ساعات الصباح الأولى 28 درجة مئوية مع توقعات بارتفاعها خلال ساعات الظهيرة، وجاء دلك تزامنًا مع انخفاض نسبة الرطوبة لتصل إلى 38%، وسرعة رياح 10 كم/ساعة.

وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، سيطرة طقس ربيعي مستقر ودرجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية كانت سمة الأسبوع الماضي، ولكن بداية من الغد تتأثر البلاد بكتل هوائية حارة تؤثر علي كافة أنحاء البلاد حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 34 درجة ترتفع تدريجيا حتي نهاية الأسبوع لتصل علي القاهرة إلي 38 درجة.

وعلى الرغم من استقرار حالة الطقس الأسبوع الماضي وسيطرة الأجواء اللطيفة والمميزة، إلا انه بداية من اليوم تسيطر موجة حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء وتستمر خلال الأسبوع القادم.

وعادت من جديد أجواء الحارة ىالاستمتاع بشواطئ الإسكندرية بعد رفع الرايات الخضراء والصفراء على بعض السواحل القطاع الشرقي ووسط، واستقرار حالة الأمواج، ولكن لابد من الالتزام بتعليمات المنقذين والمحافظة على نظافة الشاطئ.