حسن المهدي: تطوير ميناء العين السخنة سيجعله من أكبر موانئ البحر الأحمر

أكد الدكتور حسن المهدي، خبير هندسة الطرق، اهتمام الدولة المصرية بملف تطوير الموانئ البحرية، خاصة أن 90% من التجارة الدولية لمصر تتم عبر الموانئ البحرية، لذا كان لابد من تطويرها جميعا.

وأضاف المهدي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية صدى البلد، أن تطوير ميناء السخنة من الملفات التي تعمل عليها وزارة النقل حاليا، ليكون من أكبر موانئ البحر الأحمر، حيث يشهد أعمال تطوير كبيرة وحجم إنجاز ضخم، متابعا “كميات الأرصفة بمشروع تطوير الميناء تتضمن 18 كم أرصفة، وأكثر من 200 شركة مصرية في الأعمال المختلفة من التكريك”.

وأوضح المهدي، أن مشروع تطوير ميناء السخنة يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب، وتم تحقيق معدلات إنجاز قياسية ضمن أعمال التطوير، حيث يتم رفع الكفاءة بأقل تكلفة مالية، فضلا عن مسابقة الزمن لإنجاز العمل في أسرع وقت ممكن.