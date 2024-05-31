في مثل هذا اليوم.. انطلاقة قوية للإذاعة المصرية.. و"مجزرة أسطول الحرية" جريمة جديدة تضاف لسجل قوات الاحتلال.. ورحيل مفاجئ لزين الدين زيدان عن ريال مدريد

في مثل هذا اليوم 31 مايو عبر التاريخ، شهد العالم العديد من الأحداث التي ظلت رموزًا وانطلاقة نحو المستقبل، بدأت بانطلاق الإذاعة المصرية لأول مرة في 1934، والهجوم غير المبرر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية المتوجه إلى قطاع غزة، بالإضافة للعديد من الحوادث التي راح ضحيتها العشرات ومن أبرزها التفجير الذي قع في العاصمة الأفغانية كابل في 2017، والتي نوجزها في السطور القليلة القادمة.

1934.. انطلاقة قوية للإذاعة المصرية

"هنا القاهرة" بصوت الإذاعي الكبير ابن محافظة الشرقية أحمد سالم، في 31 مايو 1934، انطلق البث الإذاعي للإذاعة المصرية، وعلى الرغم من البدايات المتأنية لإطلاق الإذاعة في عشرينيات القرن الماضي، إلا أن الانطلاقة الحقيقية في الثلاثينيات، بالاتفاق مع شركة ماركوني، وقد مُصِّرَت في عام 1947 وألغي العقد مع شركة ماركوني.

وبدأت رحلة الإذاعة المصرية بأربع محطات فقط، إلا أنها وصلت إلى عدد كبير من المحطات في وقتنا الحالي، تنوعت بين الإذاعات الدينية والرياضية والموسيقية والمنوعات، ولعل أبرزها إذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم، وإذاعة الأغاني، بالإضافة إلى عشرات الإذاعات المحلية التي انطلقت خلال السنوات الماضية.

2010.. مجزرة أسطول الحرية

وفي 31 مايو 2010، كان العالم على موعد مع انتكاسة إنسانية عندما هاجم سلاح البحرية التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي، سفن أسطول الحرية المتوجه إلى قطاع غزة، الأمر الذي أدى لمقتل وإصابة العشرات من أعضاء الأسطول الإنساني، بعدما هاجمت قوة "كوماندوز" أو النخبة بجيش الاحتلال باستخدام الرصاص الحي والغاز، ما أسفر عن مقتل 19 شخصًا على الأقل وإصابة 26 آخرين كانوا على متن سفن الأسطول.

وجاءت فكرة أسطول الحرية على يد نشطاء في مجال حقوق الإنسان والسلام العالمي، وكانت تهدف إلى كسر الحصار الخانق على قطاع غزة، عن طريق توصيل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية للقطاع، وانطلق الأسطول في رحلته إلى غزة، إلا أنه في فجر يوم الاثنين الموافق 31 مايو 2010، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة أسطول الحرية، حيث اقتحمت قوات خاصة تابعة للبحرية الإسرائيلية فجر الاثنين كبرى سفن القافلة "مافي مرمرة" التي تحمل 581 متضامنًا من حركة غزة الحرة -معظمهم من الأتراك- داخل المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي أثار سخط وإدانة دولية كبيرة وصفت بأنها مجزرة، وجريمة، وإرهاب دولة، حيث نفذت هذه العملية باستخدام الرصاص الحي والغاز.

وكانت حركة غزة الحرة ومؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية أسطول الحرية وحملته بالبضائع والمستلزمات الطبية ومواد البناء مخططة لكسر حصار غزة، وكانت نقطة التقائها قبالة مدينة ليماسول في جنوب قبرص، وتقل 633 شخصًا من 37 بلدًا وبعض المصادر تقول أن عدد النشطاء هو 750 ناشطًا من 50 بلدًا.

في 22 مارس 2013 قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذاراً رسمياً لنظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية على الهجوم واعترف بحدوث "بعض الأخطاء العملية"، وتعهد بدفع التعويضات لأسر الضحايا، مقابل الاتفاق على عدم ملاحقة أي جهة قد تكون مسؤولة عن الحادث قانونياً. واتفق الجانبان على تبادل السفراء وتطبيع العلاقات، وذلك خلال مكالمة هاتفية شجع عليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته إلى إسرائيل في تلك الفترة.

2018.. "زيزو" يودع الملكي بشكل مفاجئ

وفي عام 2018، ودون سابق إنذار، أعلن نجم الكرة الفرنسية الجزائري الأصل زين الدين زيدان، استقالته من تدريب نادي ريال مدريد الإسباني، في حدث رياضي هو الأغرب في ذلك الوقت، حيث جاء بعد أيام من اقتناص لقبه الثالث بدوري أبطال أوروبا.

وهذه مجموعة من أبرز الأحداث التي شهدها يوم 31 مايو عبر التاريخ:

1910 - استقلال جمهورية جنوب أفريقيا.

1934 - الطائرات الإنجليزية تقصف مدينة السليمانية.

1962 - إعدام أدولف أيخمان أحد مسؤولي ألمانيا النازية بعد محاكمته مجرمَ حرب في إسرائيل.

1966 - أمير دولة الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوم أميري يقضي بتعيين الشيخ جابر الأحمد الصباح وليًا للعهد وذلك بعد مبايعته في مجلس الأمة.

1976 - مصر تطلب من جامعة الدول العربية قبول منظمة التحرير الفلسطينية عضوًا كاملًا في الجامعة.

1977 - مبايعة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وليًا للعهد في قطر.

2002 - افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم السابعة عشر والتي تستضيفها اليابان وكوريا الجنوبية.

2004 - تنفيذ حكم الإعدام بسعوديين وكويتي قاموا باختطاف طفلة بالخامسة من عمرها وهتك عرضها ثم طعنها بالسكين وإخفاء معالم وجهها عن طريق التشويه واجتثاث رأسها، وتعد الجريمة من أبشع الجرائم في الكويت.

2009 - تزكية جاسم الخرافي رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي ليتولى رئاسة المجلس للمرة الخامسة على التوالي وذلك بعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث عشر.

وفاة ميلفينا دين آخر الناجين من كارثة تيتانيك.

2010 - الرئيس الألماني هورست كولر يستقيل من منصبه وذلك بعد الإدانة الواسعة التي تعرض لها بسبب تصريحات أطلقها حول الدور الاقتصادي والمالي لتدخل بلاده العسكري في أفغانستان.

2017 - مقتل 90 شخصا على الأقل وإصابة 400 آخرين معظمهم مدنيون في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابل.