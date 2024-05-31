الأرصاد: موجة ارتفاع جديدة في درجات الحرارة لمدة أسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ هناك موجة جديدة من الارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية بشكل تدريجي مما يسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن هذه الموجة تبدأ اليوم الجمعة وتستمر لمدة أسبوع، وتكون درجة الحرارة في الظل بالقاهرة 34 درجة، وتبدأ في الارتفاع بشكل أكبر عدة درجات الأيام المقبلة، ولذلك على الجميع توخي الحذر حال الخروج من المنزل في فترة الظهيرة.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود رياح في فترة المساء مما ينتج عنه انخفاض في حرارة الجو، ولكنها ستكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق غرب البلاد مثل مطروح وسيوة والسلوم.