محافظ أسوان يتابع تسليم 30 منزلا بقرية الفؤادية بكوم أمبو بعد إعادة تأهيلهم

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود إحدى جمعيات المجتمع المدني لإعادة تأهيل ورفع كفاءة 30 منزلا بقرية الفؤادية التابعة لقرية العتمور بمركز ومدينة كوم أمبو ، والتى تم تسليمها للمنتفعين من أهالى القرية فى حضور شوقى مصطفى رئيس المدينة .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتخفيف عن كاهل البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً من خلال توفير حياة كريمة ، وتحسين مستوى المعيشة لهم.

من جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تساهم دائماً فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة . مقدماً شكره لمساهمتهم فى مساندة الجهود الحكومية والتنفيذية ، وتحقيق الدعم المجتمعى الذى يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

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