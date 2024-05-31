ads
الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتابع تسليم 30 منزلا بقرية الفؤادية بكوم أمبو بعد إعادة تأهيلهم

المنازل بعد إعادة
المنازل بعد إعادة تأهيلهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود إحدى جمعيات المجتمع المدني لإعادة تأهيل ورفع كفاءة 30 منزلا بقرية الفؤادية التابعة لقرية العتمور بمركز ومدينة كوم أمبو ، والتى تم تسليمها للمنتفعين من أهالى القرية فى حضور شوقى مصطفى رئيس المدينة .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتخفيف عن كاهل البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً من خلال توفير حياة كريمة ، وتحسين مستوى المعيشة لهم.

من جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تساهم دائماً فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة . مقدماً شكره لمساهمتهم فى مساندة الجهود الحكومية والتنفيذية ، وتحقيق الدعم المجتمعى الذى يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

IMG-20240531-WA0010
IMG-20240531-WA0010
IMG-20240531-WA0011
IMG-20240531-WA0011
IMG-20240531-WA0009
IMG-20240531-WA0009
IMG-20240531-WA0008
IMG-20240531-WA0008
جمعيات المجتمع المدني 30 منزل بقرية الفؤادية العتمور مركز كوم أمبو محافظ أسوان تسليم 30 منزل قرية الفؤادية أخبار محافظة أسوان