إصابة شرطيين في حادث سير بالمنيا

أصيب 3 أشخاص بينهم أمينان شرطة في حادث سير بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا اليوم الجمعة.

حيث تلقى اللواء محمد ضبش مدير امن المنيا، إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة سمالوط بوقوع حادث سير انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي شمال محور سمالوط.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص (علاء ح ع 45 سنة أمين شرطة مقيم أبو قرقاص مصاب باشتباه بكسر في الضلوع والكتف الأيسر -سيد م ع 42 سنة مقيم الجيزة مصاب باشتباه بكسر في الضلوع والذراع الأيسر-محمود ع م 42 سنة مقيم ديروط مصاب بكسر مضاعف بالقدم اليمنى وسحجات وكدمات ).

تم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وإخطار النيابة العامة للتحقيق.