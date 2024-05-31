ألقى بنفسه أمامها.. دفن شخص صدمته سيارة نقل بالهرم

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شخص صدمته سيارة نقل بالهرم، بعد ورود تقرير من الطب الشرعة بالصفة التشريحية لجثمانه بأسباب الوفاة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

ألقى بنفسه أمامها

البداية بتلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع شخص صدمته سيارة نقل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص في عقده الثالث، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته بالقفز أسفل عجلات سيارة نقل بمنطقة الهرم لمروره بأزمة نفسية عقب انفصاله عن زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.