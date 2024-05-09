استمرار تنفيذ فعاليات المشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام رياضيا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنمية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة بالإضافة لتأهيلهم في مختلف المناحي والمجالات، وذلك من خلال نشر الثقافة الرياضية وتنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة واشتراكهم في كافة البطولات الرياضية بمختلف فئاتهم العمرية.

وأشاد المحافظ بالأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لأبناء المحافظة وخاصة الأيتام وذلك في إطار خطة المحافظة لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة ومشاركتهم في مختلف الأنشطة لإدخال البهجة علي قلوبهم واكتشاف الموهوبين منهم.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار تنفيذ فعاليات المشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام رياضياً وكشفياً وذلك للشباب والفتيات بدار المدينة المنورة للأيتام بالعاشر من رمضان والمنفذة تحت رعاية وزير الشباب ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة وإدارة التنمية الرياضية بالمديرية لتدريبهم على المهارات الأساسية في رياضات كرة القدم والكاراتيه وتنس الطاولة والتمرينات البدنية.

ولفت إلى أن التدريبات الرياضية تتم تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقاً للخطة التدريبية الموضوعة لتنمية المواهب الرياضية للأطفال الأيتام ورعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية.