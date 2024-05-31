لوحات رحلة العائلة المقدسة.. أسهمت في تكوين فهم أعمق لتاريخ المسيحية

‏جزء لا يتجزأ من تاريخ مصر وتراثها، في 24 بشنس (وفقا للتقويم القبطي) أول يونيو، كما يذكر السنكسار القبطي وهو الموافق ل‏رحلة العائلة المقدسة في مصر

جاء المسيح، في صحراء قاحلة هربا من بطش الملك هيرودس الكبير، الذي كان يريد قتل المسيح في مدينة بيت لحم وهذه بعض اللوحات الشهيرة التي تصور رحلة العائلة المقدسة في مصر:

لوحة “الرحلة إلى مصر” للفنان إدوين لونغ (1883):

تبرز الشخصيات الأساسية: القديس يوسف والعذراء مريم ويسوع الطفل وتصورهم وهم يدخلون مصر بعد الفرار من بيت لحم1.

جدارية “الرحلة إلى مصر” في بازيليكا القديس أوغسطينوس في روما: للفنان الإيطالي بيترو جاجلياردي من القرن 19 تظهر العذراء مريم وهي تحمل المسيح سيرًا على الأقدام في الرحلة، وتظللها الملائكة في بيئة صعبة التضاريس





لوحات فريسكا في كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية:

تمثل العائلة المقدسة منذ خروجهم من بيت لحم حتى وصولهم إلى صعيد مصر ورسمت في مدينة ليون بفرنسا على أيدي فنان فرنسي



لوحات العائلة المقدسة تعتبر من أكثر الموضوعات انتشارًا في الفن المسيحي، حيث تتناول هذه اللوحات مشاهد من حياة السيد المسيح مع السيدة العذراء مريم والقديس يوسف.

أبرز اللوحات التي تجسد مراحل مختلفة من حياة العائلة المقدسة:





العائلة المقدسة مع القديس يوحنا المعمدان - ليوناردو دا فينشي وتعد هذه اللوحة من أشهر أعمال دا فينشي، حيث تصور السيد المسيح الطفل مع السيدة العذراء مريم والقديس يوحنا المعمدان الطفل، في مشهد يعكس الحميمية والروحانية.

العائلة المقدسة تحت السنديانة - رافائيل وتعتبر هذه اللوحة من أعمال رافائيل المميزة، حيث تظهر السيدة العذراء مريم والقديس يوسف مع السيد المسيح الطفل تحت شجرة السنديانة، في مشهد يعبر عن الهدوء والسلام.





رحلة العائلة المقدسة إلى مصر - جينتيل دا فابريانو وتصور هذه اللوحة العائلة المقدسة أثناء رحلتهم إلى مصر، حيث تظهر السيدة العذراء مريم وهي تحمل السيد المسيح الطفل على ظهر الحمار، بينما يمشي القديس يوسف بجانبهم، مشهد يعكس المعاناة والبحث عن الملاذ الآمن.



العائلة المقدسة -بارتولومي إستيبان موريللو وفي هذه اللوحة، يظهر موريللو العائلة المقدسة في مشهد حميمي وعائلي، يعكس الروح العائلية والعناية.



العائلة المقدسة - مايكل أنجل وتجسد هذه اللوحة العائلة المقدسة في مشهد يعكس القوة والجمال، حيث يظهر السيد المسيح الطفل بين يدي السيدة العذراء مريم، بينما يجلس القديس يوسف بجانبهما.



العائلة المقدسة - أندريا مانتينيا ويظهر مانتينيا في لوحته مشهدًا للعائلة المقدسة حيث يجلس السيد المسيح الطفل على ركبة السيدة العذراء مريم، بينما يجلس القديس يوسف بجانبهم، في مشهد يعكس الدفء العائلي.





العائلة المقدسة في الناصرة - جون إيفرت ميليه وتصور هذه اللوحة الحياة اليومية للعائلة المقدسة في الناصرة، حيث تظهر السيدة العذراء مريم وهي تعمل، بينما يراقب السيد المسيح الطفل والقديس يوسف المشهد.



تعكس هذه اللوحات جوانب مختلفة من حياة العائلة المقدسة، سواء كانت لحظات من الرحلة أو مشاهد حميمية من الحياة اليومية.

وتعد هذه الأعمال الفنية شهادات على الروحانية والجمال العائلي، وأسهمت في تكوين فهم أعمق لتاريخ المسيحية وثقافتها.



