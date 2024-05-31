فيتوريا يكشف سر فوز النصر على الهلال بنهائي كأس الملك

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، سر فوز فريق النصر على الهلال، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي كأس الملك السعودي.

يحتضن ملعب الجوهرة المشعة في جدة، اليوم الجمعة، مباراة نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر، التي تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأكد فيتوريا خلال مداخلة تلفزيونية عبر شبكة قنوات «SSC» السعودية على صعوبة المباراة، مشيرًا إلى أن الفريقين يعدان الأقوى في الدوري السعودي.

وأوضح أن المباراة تعد بمثابة اختبار حقيقي لأسلحة الفريقين، كما أثنى على كفاءة الثنائي البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال ولويس كاسترو مدرب النصر.

ورفض فيتوريا تقديم نصائح لمدرب النصر، مشيرًا إلى أن كل مدرب له أسلوبه الخاص، في ظل أن مدرب الفراعنة السابق يتمنى فوز النصر باعتباره أنه قاد المهمة الفنية لفريق النصر في وقت سابق.

سر فوز النصر على الهلال

ويرى فيتوريا أن الهلال قد يواجه خطرًا حقيقيًا في حال اعتمد على تفوقه في الدوري السعودي والسوبر السعودي ودخل المباراة بثقة زائدة، مؤكدًا أن هذه الثقة سترجح كفة النصر على الهلال في مباراة الليلة.

وشدد على أن المباراة ستحسم بالتفاصيل البسيطة، وأن الفوز في المباريات السابقة لا يعني بالضرورة تحقيق الانتصار في كأس الملك.