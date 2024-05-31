الثانوية العامة 2024| باق 10 أيام.. 700 ألف طالب يؤدون الامتحانات بـ«بابل شيت».. تشديد على مواجهة الغش وتفتيش الطلاب ..المديريات التعليمية تواصل المراجعات النهائية

تنطلق امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة يوم 10 يونيو المقبل، فيما تبدأ الامتحانات الأساسية عقب اجازة عيد الأضحى يوم 22 من الشهر نفسه.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب شهادة الثانوية العامة 2024 (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان – المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)،الاسبوع الماضي، وبدأت المدارس تسليم بطاقات أرقام الجلوس للطلاب من الثلاثاء الماضي.

في السياق نفسه أجابت الوزارة، عن استفسارات وأسئلة طلاب الثانوية العامة 2024، ونشرت الوزارة ( س وج) لأبرز وأهم التساؤلات حول الامتحانات، وكانت الوزارة أعلنت تلقي الاستفسارات عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”.

وتواصل المديريات التعليمية تنفيذ مبادرة ( تقدر فى عشرة أيام ) لدعم طلاب الثانوية العامة، والتي تقدم المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2024، في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وزير التعليم: توفير المناخ الملائم وامتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس مواصفات العام الماضي

من جهته قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2024، مثل العام الماضي بنظام “أوبن بوك”، موضحا أن التعريب، لطلاب اللغات مستمر، وسيتم تسليم جميع الطلاب كتيب مفاهيم.

وأكد الوزير، أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ترصد صفحات الغش الالكتروني، وسيتم القضاء عليها قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

وتابع، إن هناك توجيهات لتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في هي هدوء، ولفت إلى أنه جاري توفير “المراوح” بكافة اللجان، ومسموح أيضا للطالب إحضار مروحة “استاند”، لمواجهة الحر، ويتم التنسيق في ذلك مع مدير الإدارة التعليمية.

كانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم سَحْب امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها، وسيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

كما سيتم كما هو العام الماضي تصحيح إجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونيًا وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم وفي حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا، وسيتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة وليس على الإجابة النهائية فقط.

تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل دخول لجان الامتحان

وشددت على التفتيش الدقيق قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة، واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات ومنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان واستخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها العام الحالي في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني، مؤكدة أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ووجهت الوزارة بضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير امتحانات الثانوية العامة والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة، والتأكد من أن جميع لجان سير الامتحان بها كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال للكاميرات، وكذا توافر أعضاء قانونيين لجميع اللجان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024 الى ما يزيد عن 700 ألف طالب هذا العام.