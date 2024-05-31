فض بكارتها.. ضبط شاب اعتدى على صديقته بـ"15 مايو"

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي شاب تسبب في حمل صديقته بعدما وعدها بالزواج، إلا أنه تهرب منها، بعدما فض غشاء بكارتها.

تلقي قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من فتاة تدعي "نورا.ش" مفاده تضررها من المدعو "زياد. ع"، وذلك لقيامه بوعدها بالزواج ثم قام بالمماطلة ورفض الزواج منها.

وبسؤالها استدلالا قررت اأنها علي علاقة معه منذ 3 سنوات، وكان بينهما علاقة جنسية غير مكتملة طوال تلك المدة، واتفقا علي الذهاب لصديقتهما المدعوة "هنا.ع"، ومقيمة دائرة القسم ومارست معه علاقة كاملة، ووعدها بالزواج منها رسميا بعدها بشهر، إلا انه ماطلها ورفض الزواج منها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث قسم شرطة 15 مايو من القبض على المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1360لسنة 2024 وتباشر النيابة التحقيقات.