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السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حسام موافي يوجه رسالة لشاب يفكر في التخلص من نفسه

الانتحار
الانتحار
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أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الانتحار حرام شرعا بسبب قلة الرزق او غير ذلك، مشددا على أن الرزق يحتاج الأخذ بالأسباب والتوكل فقط والباقي على الله تعالى.

وقال موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن المنتحر يعد قاتلا للنفس ويدخل قاتل النفس النار، مشيرا إلى أن المنتحر مريض وليس عليه حرج، والعقاب في الآخرة هو عقاب على التفكير في الفعل (الانتحار).

وتابع  : مصر ليست من بين الدول الأكثر نسبة للانتحار بعكس أوروبا، مستشهدا بأن السويد تشهد نسب انتحار عالية، نافيا وجود علاقة بين الانتحار والأمور المادية.

واختتم موافي قائلا: التخلص من الروح أمر عظيم عند الله؛ لأن الروح مجدها وعظم شأنها الله تعالى، مطالبا بالتقوى والصبر والعمل الصالح لكل من يفكر في الانتحار.

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