رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الهلال في نهائي كأس الملك

أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الهلال، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي كأس الملك السعودي.

يحتضن ملعب استاد الجوهرة المشعة، نهائي كأس الملك بين النصر ضد الهلال، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رونالدو تشكيل النصر أمام الهلال، حيث يقود هجوم العالمي بمعاونة السنغالي ساديو ماني وأيمن يحيى.

ويأمل كريستيانو رونالدو ورفاقه في تحقيق لقب كأس الملك على حساب الهلال، ليتوجوا مجهودهم خلال موسم 2023-2024 ببطولة، وذلك بعد خسارة لقبي الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

وكان النصر، تأهل إلى نهائي كأس الملك على حساب الخليج، بعد الفوز عليه بنتيجة 3-1، بينما بلغ الهلال، المباراة النهائية من البطولة، بعد تغلبه على اتحاد جدة في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف.

تشكيل النصر لمواجهة الهلال في نهائي كأس الملك

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: أليكس تيليس - عبد الإله العمري - علي لاجامي - سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزفيتش - أوتافيو مونتيرو

وفي الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أيمن يحيى.