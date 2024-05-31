ads
السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. الانتصارات مستمرة.. سلوفينيا رابع بلد أوروبى يعترف بدولة فلسطين

العدد
العدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 1 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الانتصارات مستمرة.. سلوفينيا رابع بلد أوروبى يعترف بدولة فلسطين

إسبانيا ترفض أى «تقييد» إسرائيلى لنشاط قنصليتها فى القدس

تواصل الاحتجاجات العالمية ضد العدوان الصهيونى

فصل ممرضة من مستشفى فى نيويورك وصفت حرب غزة بالإبادة الجماعية

السيسي لكبرى الشركات الصينية: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتدريب وتشغيل العمالة

بايدن يتراجع ويسمح للقوات الأوكرانية روسية بالسلاح الأمريكي

سفارة روسيا بالقاهرة تحذر من إعلان الغرب مشاركته المباشرة فى حرب أوكرانيا

2500 فرنسى يتظاهرون عقب إذاعة لقاء مع نتنياهو

الصين تقاطع مؤتمر السلام بشأن «كييف» بسبب غياب «موسكو»

البنتاجون يتهم روسيا باستخدام صواريخ كورية شمالية فى أوكرانيا

البوابة فلسطين غزة السيسي أوكرانيا العدوان الصهيوني