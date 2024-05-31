اقرأ غدًا في «البوابة».. الانتصارات مستمرة.. سلوفينيا رابع بلد أوروبى يعترف بدولة فلسطين

الجمعة 31/مايو/2024 - 08:44 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 1 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الانتصارات مستمرة.. سلوفينيا رابع بلد أوروبى يعترف بدولة فلسطين

إسبانيا ترفض أى «تقييد» إسرائيلى لنشاط قنصليتها فى القدس

تواصل الاحتجاجات العالمية ضد العدوان الصهيونى

فصل ممرضة من مستشفى فى نيويورك وصفت حرب غزة بالإبادة الجماعية

السيسي لكبرى الشركات الصينية: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتدريب وتشغيل العمالة

بايدن يتراجع ويسمح للقوات الأوكرانية روسية بالسلاح الأمريكي

سفارة روسيا بالقاهرة تحذر من إعلان الغرب مشاركته المباشرة فى حرب أوكرانيا

2500 فرنسى يتظاهرون عقب إذاعة لقاء مع نتنياهو

الصين تقاطع مؤتمر السلام بشأن «كييف» بسبب غياب «موسكو»

البنتاجون يتهم روسيا باستخدام صواريخ كورية شمالية فى أوكرانيا