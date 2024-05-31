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السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بمحيط عمارات أوقاف العجيزي

جانب من التطوير
جانب من التطوير
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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على المناطق غير المخططة والعشوائية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في المناطق الأولى بالرعاية في ظل الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعته بدء أعمال الرصف بالشوارع المحيطة بعمارات الاوقاف بالعجيزي ،وذلك بعد تطوير المنطقه ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وطلاء واجهات عدد 36 عمارة يقطنها حوالي 800 أسرة .

ووجه سكان عمارات الاوقاف بالعجيزي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق حلمهم الذي طال انتظاره، بتطوير محيط عمارات الاوقاف حيث عانت المنطقة من تدهور وتهالك البنية التحتية .

الجمهورية الجديدة الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية