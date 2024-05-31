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السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

قريباً على الشاشة.. صبحي يبشر جمهوره بعرض "عيلة إتعمل لها بلوك" تليفزيونيا

محمد صبحى
محمد صبحى
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أعلن الفنان محمد صبحى أن العرض المسرحي "عيلة إتعمل لها بلوك"، سيتم عرضها على شاشة التلفزيون قريباً، ولم يحدد الوقت أو قناة العرض حتى الآن.

 

ونشر الفنان محمد صبحى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام، مشهد من مسرحية "عيلة إتعمل لها بلوك"، ليشارك به جمهوره، وعلق على المشهد "الأحداث عام ١٩٩٦، مسرحية عيلة إتعمل لها بلوك قريباً على الشاشة".

https://www.instagram.com/reel/C7owYrmNHx2/?igsh=em50eG9scDZoYWU5


حقق العرض المسرحي "عيلة إتعمل لها بلوك"، نجاح كبير بعد عرضه بمسرح مدينة سنبل، ولاقي قبولاً كبيراً مع الجمهور، طوال أيام العرض.

المسرحية بطولة الفنان محمد صبحى، وفاء صادق، كمال عطية، رحاب حسين، ليلي فوزى، مصطفى يوسف، منه طارق، تأليف مصطفى شهيب والإخراج محمد صبحى.

أعلن الفنان محمد صبحى منذ فترة عن مشروعه المسرحي الجديد، تحت عنوان "حديقة حيوان العالم"، وهي تنتمي للمسرح الاستعراضي.

قدم الفنان محمد صبحى مسيرة مسرحية كبيرة، وأبرز الأعمال مسرحية “الهمجي، تخاريف، لغة الست، الجوكر، سكة السلامة”.

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