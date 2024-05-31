السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية فى القناطر الخيرية

سيطرت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، على مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بقرية قرنفيل دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية اثر خلافات سابقة بينهما.

نتج عن المشاجرة إصابة شخصين بطلقات نارية في وانتقلت قوات الأمن للقرية، وجرى السيطرة على الوضع ونقل المصابين إلى مستشفى قها المركزي، فيما تكثف الجهود لضبط المتهمين والسلاح الناري المستخدم في المشاجرة.

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد وقوع مشاجرة بين مجموعة من أهالي قرية قرنفيل ومجموعة من العربان المقيمين على أطراف القرية لوجود خلافات سابقة بينهم ووجود مصابين.

انتقلت قوات الأمن للقرية، وتبين أن مجموعة من الأهالي توجهوا إلى منزل مجموعة من العربان المقيمين في أطراف القرية، لوجود خلافات بينهم سابقة ودارت مشاجرة بينهم بالأسلحة النارية أسفرت عن إصابة شخصين بطلقات نارية وهما "ع س ش" مصاب بطلق ناري اسفل البطن، و "ك س ا" مصاب بطلق ناري في القدم.

وجرى نقلهما إلى مستشفى قها المركزي وتحرر محضر بالواقعة وتكثف الجهود لضبط الجناة والسلاح المستخدم في الواقعة.