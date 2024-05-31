موجة جديدة من كورونا تجتاح غزة

يشهد قطاع غزة ارتفاعًا مقلقًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 1932 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات في القطاع منذ بدء الجائحة إلى 289 ألفًا و719 حالة، وفقًا لوكالة “رويترز”.

ولمواجهة هذا الارتفاع المتسارع، قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس والجامعات ورياض الأطفال، بدءًا من يوم الأربعاء وحتى إشعار آخر. كما أبقت الوزارة على الإجراءات الاحترازية السابقة، والتي تشمل إغلاق صالات الأفراح ومنع التجمعات وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع العامة.

وعلى صعيد الأراضي الفلسطينية بشكل عام، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم عن تسجيل 2884 إصابة جديدة و28 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقًا جزئيًا في الضفة الغربية من الأحد إلى الخميس وإغلاقًا شاملًا يومي الجمعة والسبت في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وتُثير هذه الموجة الجديدة من الإصابات قلقًا بالغًا بين سكان قطاع غزة، خاصة مع محدودية الإمكانيات الطبية المتاحة في القطاع.

وتدعو وزارة الصحة الفلسطينية جميع المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، بما في ذلك ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتلقي لقاحات كورونا.