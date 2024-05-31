ميتروفيتش يقود هجوم الهلال أمام النصر في نهائي كأس الملك

أعلن خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة النصر، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي كأس الملك السعودي.

يحتضن ملعب استاد الجوهرة المشعة، نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر، في مباراة تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الصربي ألكسندر ميتروفيتش هجوم الزعيم أمام العالمي، ويعاونه سالم الدوسري قائد الفريق، والبرازيليين ميشايل ديلجادو ومالكوم دي أوليفييرا.

ويبحث الزعيم عن اللقب الثالث هذا الموسم، بعد تحقيقه لقبي الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

كان الهلال، قد تأهل إلى نهائي كأس الملك بعدما أقصى اتحاد جدة من نصف النهائي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، بينما بلغ النصر، المباراة النهائية من البطولة بانتصار على الخليج بنتيجة 3-1.

تشكيل الهلال لمواجهة النصر في نهائي كأس الملك

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز - سلمان الفرج - مالكوم دي أوليفييرا

وفي الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش - ميشايل ديلجادو.