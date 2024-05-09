المحكمة تستمع لدفاع حسين الشحات في اتهامه بالتعدى على الشيبي

استمعت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس، إلى دفاع لاعب الأهلي حسين الشحات بالقضية رقم 763 لسنة 2024، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي، وطالب بوقف الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في محل الاتهام ورفعت هيئة المحكمة الجلسة للقرار.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن لعب الأهلي حسين الشحات تعدى بالضرب والسب والشتم على لاعب لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي، عقب انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز في 23 يوليو الماضي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ورصدت الكاميرات ما دار بين الشحات والشيبي وتوجه الشحات نحو الشيبي عقب انتهاء المباراة وصفعه مع التلفظ بألفاظ نابية ضده، وعند معاودته للاعتذار له داخل غرفة تغيير ملابس اللاعبين، رفض الشيبي ذلك الاعتذار، وقرر الحصول على حقه بالقانون وتقديم بلاغ رسمي للجهات المختصة.

وعاقب النادي الأهلي حسين الشحات، ووقع غرامة مالية على الشحات وأوقفه مباراتين وغرامة مالية أخرى من جانب رابطة الأندية المصرية.