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الخميس 09 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

وزير العمل يلتقي وزير الهجرة اليوناني والوفد المُرافق له

وزير العمل المصري
وزير العمل المصري ووزير الهجرة واللجوء اليوناني
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اتفق حسن شحاتة وزير العمل، مع ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني، والسفير نيكولاوس باباجيورجيو سفير اليونان لدى مصر، والوفد اليوناني المرافق لهما، على إستراتيجية عمل خلال الفترة المُقبلة لإرسال عمالة مصرية ماهرة، ومُدربة إلى دولة اليونان، وتفعيل كافة أشكال التعاون والإتفاقيات، والبروتوكولات الخاصة بتنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان.

وأكد الوزير حسن شحاتة، أن" الوزارة" جاهزة بقائمة العمالة المصرية المُوسمية في مجال الزراعة في موسم صيف 2024، وجرى بالفعل إرسال القائمة الأولى إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة منذ فترة، وتنتظر الإجراءات التنفيذية.

وتعهد وزير الهجرة اليوناني بسرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين المُتفق عليهم مع بداية شهر يونيو 2024 المُقبل - 5000 عامل زراعي- مُشيدًا بجهود وزارة العمل المصرية في التواصل والحرص على تفعيل كافة الاتفاقيات مع الجانب اليوناني في هذا الشأن، وهو ما يدفع الآن  إلى أهمية تكثيف العمل على التعاون من أجل تَنُوع إرساله العمالة المصرية خلال الفترة المُقبلة، خاصة في مجالي التشييد والبناء، والسياحة وغيرها، كما تعهد بدراسة مّد فترة العمل الموسمي من 9 أشهر إلى 24 شهرًا، نظرًا لأهمية ومهارة العامل المصري في سوق العمل اليوناني.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده وزير العمل حسن شحاتة ومُمثلي الإدارات المٌختصة، صباح اليوم الخميس بالعاصمة الإدارية الجديدة مع "الوفد اليوناني".

وأوضح وزير العمل حسن شحاتة، أن وزارة العمل كجهة منوط بها التعاون في تنقل الأيدي العاملة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها من خلال "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة " التابعة للوزارة، لديها كل مُقومات التدريب المهني حيث تمتلك 83 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل في جميع انحاء الجمهورية، وكذلك أطلقت في يناير الماضي مشروع "مهني 2030"، بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، مُشددًا على أن مصر لديها العمالة الماهرة والمُدربة لسوق العمل الخارجي وجاهزة من الأن لكافة الطلبيات الخاصة بهذا الشأن وفي كل المجالات، واتفق الجانبان على تفعيل قنوات الإتصال، وتبادل الخبرات، لإنجاز كافة الإجراءات المُتفق عليها..

وتحدث ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني عن العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، وأن دولة اليونان تَعتبِر الدولة المصرية حليف وشريك إستراتيجي في كافة المجالات،وقال أيضًا أن مصر لها ثقل سياسي واقتصادي وثقافي في العالم أجمع.

وأوضح أن اليونان كعضو في الاتحاد الأوروبي تتحدث دائمًا من واقع علاقاتها التاريخية والاستراتيجية، في إبراز الدور والجهود المصرية في كافة الملفات..

وأشاد بحديث وزير العمل حسن شحاتة بالتركيز على مهام الوزارة في توفير الأيدي العاملة الماهرة لسوق العمل الخارجي ،وجهود الوزارة المُتميزة في تنفيذ الاتفاقيات في مجال العمل، موضحًا أن تكثيف هذا التعاون خلال الفترة المُقبلة، يأتي في إطار خطة البلدين نحو مواجهة الهجرة غير الشرعية بعِمالة رسمية ومُدربة، ومؤهلة، وواعية بحقوقها وواجباتها، وتمتلك المهارات اللازمة للعمل في الخارج، وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية..

حضر اللقاء من الجانب اليوناني: ماريوس كالياس، محافظ  مصلحة اللجوء، واثيناسيوس لويسيس، نائب رئيس البعثة  السفارة اليونانية بالقاهرة، وسوفوكليس منداليديس، مستشار دبلوماسي،وديميتريوس ثوماكوس،مستشار للوزير، وجورجيوس جياناكولاس، مساعد شخصي للوزير، ومن وزارة الخارجية المصرية المستشارة أميرة القرماني، وملحق دبلوماسي محمود رائد.

ومن وزارة العمل المصرية : إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، ورشا عبدالباسط ،رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وهبة أحمد  مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وأمنية عبدالحميد، مساعد فني بمكتب الوزير، والدكتور مظهر سيد بسيوني، مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي .

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