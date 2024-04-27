الهباش: مصر والقيادة الفلسطينية لديهما نفس الأولويات المتمثلة في وقف العدوان الاسرائيلي

السبت 27/أبريل/2024 - 01:21 م

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، اليوم /السبت/ أن مصر والقيادة الفلسطينية لديهما نفس الأولويات التي تتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وقال الهباش - في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية - إن من هذه الأولويات أيضا وقف مخطط التهجير الذي تعمل عليه إسرائيل في قطاع غزة؛ نظرا لخطورته الشديدة على القضية الفلسطينية، وتوفير كل الإمدادات من الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، فضلا عن وضع حد لهذا الاحتلال الذي هو سبب كل المآسي التي تعصف بالمنطقة.

وحمل مستشار الرئيس الفلسطيني الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي وسقوط عشرات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين.