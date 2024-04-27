"الدلتا للسكر" تناشد المزارعين بعدم تقليع محصول البنجر بدون إخطار مسبق

ناشدت شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المزارعين المتعاقدين معها عدم تقليع محصول بنجر السكر بدون إخطار مسبق، نظرا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة في الآونة الأخيرة وللحفاظ على محصول بنجر السكر من التلف.

كما أهابت الشركة المزارعين ضرورة التواصل مع مكاتب الشركة لتحديد ميعاد حصاد المحصول واستلام إخطار التقليع طبقا لبرنامج التوريد المستخرج من الإدارة العامة للحاسب الآلي بالمصانع حسب تاريخ الزراعة مع التأكيد أن أولوية شحن المحصول للمصانع للمزارعين الملتزمين بإخطار التقليع .

جاء ذلك من خلال إخطار الشركة المزارعين حيث ناشدت جميع المزارعين المتعاقدين معها الالتزام لضمان توريد المحصول إلى المصانع بحالة جيدة، كما أكدت شركة الدلتا للسكر أنها ملتزمة باستلام كامل المحصول للمساحات المتعاقد عليها .