رئيس الوزراء العراقي: أطلقنا العديد من الاستراتيجيات والمبادرات للارتقاء بواقع العمل والعمال

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم/ السبت/ أن الحكومة أطلقت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بواقع العمل والعمال.

وقال السوداني، في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعاليات مؤتمر العمل العربي بدورته الـ50 في العاصمة بغداد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - " إن الحكومة هيأت كل الأسباب التي تكفل تميز هذا المؤتمر، ليخرج بتوصيات وقرارات وأفكار إيجابية ودعم للمنظمة"، مشيرًا إلى الدعم الكبير للحكومة العراقية لإنجاح نشاطات منظمة العمل العربية وبرامجها، من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حين كان وزيرًا لها.

وأضاف أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظروف استثنائية عصيبة على المستويين العربي والدولي، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها ضد أبناء غزة، منتهكة القانون الدولي وأعراف الحروب وقرارات الأمم المتحدة، ومنعوا الغذاء والدواء والسكن الآمن للفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي ومؤسساته إلى القيام بدوره من أجل إيقاف هذه الحرب، انطلاقًا من المسؤولية الإنسانية والأخلاقية التي رسمتها القوانين والقرارات الدولية.

وفي سياق متصل، أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي، أن (بغداد) عادت بقوة للمساهمة في الفعاليات الدولية تحت قيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرا إلى أن المؤتمر سيدعم العمل الحكومي في تطوير القطاع الخاص وسوق العمل.