ارتفاع مشتريات الذهب في الصين لـ 308.91 طن الربع الأول من2024

قالت جمعية الذهب الصينية يوم امس الجمعة أن استهلاك الذهب في البلاد ارتفع بنسبة 5.94٪ في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بسبب ارتفاع الطلب بين المواطنين على الملاذ الآمن.

حيث اشترى الصينيون 308.91 طن من الذهب في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وقالت جمعية الذهب الصينية إن السبائك والعملات الذهبية تمثل 34% من الإجمالي، حيث شهدت زيادة بنسبة 26.77% إلى 106.32 طن في الربع الأول.

واشار تحليل فنى صادر اليوم عن جولد بيليون ، انتهاء تأثير التوترات الجيوسياسية على الذهب خلال الأسبوع الماضي دفع الأسواق إلى التركيز من توقعات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، وبعد صدور بيانات النمو والتضخم أصبحت التوقعات تشير أن اجتماع الفيدرالي خلال الأسبوع القادم لن يشهد تغير في السياسة النقدية وسيحافظ البنك على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.



التوقعات في الأسواق حالياً تشير أن بداية خفض الفائدة سيكون في شهر سبتمبر بإجمالي مرتين فقط خفض للفائدة هذا العام، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى بداية الخفض في يونيو القادم على أن يكون مجمل مرات الخفض هذا العام من 3 إلى 4 مرات.