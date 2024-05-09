محافظ القاهرة: إقبال كبير على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، انتظام سير العمل فى تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء تطبيقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ بجميع المراكز التكنولوجية بالعاصمة، مع توفير أوجه الدعم اللازم لتيسير الإجراءات للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود إقبال كبير من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، سواء عن طريق المراكز التكنولوجية، أو بوابة الخدمات الحكومية، أو أبليكيشن "تصالح" على الموبايل.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة تقديم كافة التيسيرات للمواطنين وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع نشر اللوحات الارشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية، وتضافر جهود كافة الجهات المعنية، لتسريع وتيسير الإجراءات.