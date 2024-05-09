محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير شارع وسط العاصمة

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال تطوير شارع صلاح سالم، أحد أهم الشوارع وسط «عاصمة المحافظة»، بطول 700 متر، وعرض 30 متر، بدايةً من ميدان النصر حتى مسجد الشهداء، وتتضمن أعمال التطوير رصف الشارع في الاتجاهين، وتركيب الإنترلوك، وإنشاء أرصفة جديدة، وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحى والمياه والغاز والاتصالات، بالإضافة إلى تركيب منظومة إنارة حديثة، وزراعة وتجميل جانبى الشارع بمساحات خضراء، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024-2023، وفي إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير عواصم المحافظات.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تطوير شارع صلاح سالم تأتى ضمن خطة شاملة لتطوير مدينة كفر الشيخ «عاصمة المحافظة»، والتى تتضمن أيضًا تطوير العديد من الشوارع والميادين الأخرى، ومن بينها «شارع الجمهورية، وشارع صلاح سلامة، وشارع الحرفيين، وشارع الدستور، وشارع ممدوح صقر، وشارع صلاح سالم، وشارع الثورة، وشارع دنشواى، وشارع عرابى»، هذا بالإضافة إلى منطقة الأوقاف، ومنطقة المزلقان الأوسط، فضلاً عن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمدن المحافظة.

كلف محافظ كفرالشيخ، بالإسراع فى تنفيذ أعمال التطوير وفقًا للمواصفات المحددة والجداول الزمنية المقررة، مع مراعاة جودة التنفيذ وجماليات الشارع، وتكثيف أعمال الرقابة على تنفيذ الأعمال، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل على طول الشارع، بما يتناسب مع مظهره الحضارى الحديث، وإنجاز أعمال الإنترلوك طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة، كونه أحد أهم عناصر التطوير الحضارى للمحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية الحالية للعام المالى 2024-2023، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مشيرًا إلى استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.

جدير بالذكر، أن محافظة كفرالشيخ تشهد طفرة غير مسبوقة فى تنفيذ العديد من مشروعات التطوير فى مختلف المجالات والقطاعات، بما في ذلك مشاريع الطرق والكبارى، والصرف الصحى، والكهرباء، والغاز الطبيعى، والإسكان، والتعليم، والصحة، وغيرها من المشروعات التنموية الأخرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحسين مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

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