الجيزة ترفع 7000 طن مخلفات بجوار الطريق الدائري (صور)

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي الهرم وهيئة النظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع كافة المخلفات والرتش بأحد المقالب العشوائية بشارع مسجد المدينة بنهاية شارع المنشية بجوار الطريق الدائري، في إطار جهود المحافظة على تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري على الطرق والمحاور المرورية.

واطلع المحافظ على جهود العمل والتي أسفرت عن رفع ٧٠٠٠ طن من المخلفات والرتش خلال ورديات العمل علي مدار يومين من خلال أجهزة المحافظة بإجمالي ٢٠٠ نقلة بمعدات وسيارات النقل.

وشدد المحافظ على حي الهرم ورئيس هيئة النظافة بتعيين خدمات ثابتة للمرور الدوري علي المواقع التي تم رفع المخلفات منها وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن منظومة النظافة تحظي بمتابعة دورية علي مدار اليوم للوصول للمستوي المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرعات الشوارع الرئيسية ومتابعة أداء شركات الجمع السكني لتحسين حالة النظافة.

وشملت جهود رفع المخلفات رفع جميع التراكمات والمخلفات الموجودة ونواتج الأعمال بطريق المريوطية فيصل ونفق المنشية وشارع الشيشيني وميدان الرماية ومصرف جلال وترعة المنوفي وشارع كعبيش.