اللواء هشام آمنة: توجيهات رئاسية بدعم التكتلات الاقتصادية والحفاظ على الحرف والصناعات الصغيرة

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور قيادات الوزارتين في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد اللواء هشام آمنة ، بالجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى بإشراف نيفين القباج والدور الذى تقوم به على أرض المحافظات والتعاون بين الوزارتين فى العديد من القطاعات والمجالات لتحقيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأولى بالرعاية في مختلف المدن وكذا دعم وتسويق المنتجات اليدوية والتراثية على المستوى المحلي.

وأكد اللواء هشام آمنة علي الاهتمام الذي توليه الوزارة للحفاظ علي الحرف التراثية واليدوية وبعض الصناعات الصغيرة بالقري المصرية واعادة إحياء بعض التكتلات الاقتصادية وبصفة خاصة في محافظات الصعيد بقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء ، مشيراً الي ان جهود الوزارة ساهمت في توفير فرص عمل جديدة في تلك الصناعات والتكتلات بالإضافة الي اتاحة الفرصة للمنتجين والصناع للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وزيادة نسب المبيعات للعاملين في تلك الحرف والصناعات بما يساهم في توفير فرص عمل للمرأة والشباب.