طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة: امتحان العربي في مستوى الطالب المتوسط

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، امتحان مادة اللغة العربية، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكد عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي، بإدارة العمرانية التعليمية بالجيزة، لـ"البوابة نيوز"، أن امتحان العربي جاء في مستوى الطالب المتوسط، وهناك بعض الجزئيات بها صعوبات مثل “القراءة المتحررة”.

وأشار الطلاب إلى تمكنهم من أداء الامتحان اليوم عبر التابلت المدرسي، ونفى بعضهم وجود أي إجراءات تفتيش أثناء دخول اللجان.

ووجهت مديريات التربية والتعليم تعليمات إرشادات للطلاب قبل انطلاق الامتحانات:

الحضور إلى المدرسة قبل الوقت المحدد لبدء الامتحان بوقت كافٍ، ودخول اللجنة مع دق الجرس وعدم التأخر عن دخول اللجنة.

عدم الكتابة على الأدراج والحوائط أو استخدام أى من أدوات الغش والتحدث مع الآخرين لأن ذلك يعرض الطالب للمسائلة والحرمان من الامتحان.

الالتزام بالهدوء داخل اللجنة.

اصطحاب جميع أدوات الامتحان اللازمة.

عدم اصطحاب التليفون المحمول أو أى أجهزة أخرى تساعد على الغش حتى لا يتم تحريز الجهاز وإلغاء الامتحان.

الجلوس فى المكان المخصص لك داخل اللجنة فى جميع المواد.

كتابة كافة البيانات على كراسة الإجابة فى المكان المخصص بكل دقة وبخط واضح.

الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط، والقلم الرصاص للرسومات، وعدم استخدام أدوات مزيلة أو أقلام ألوان أو أى معلومات عنك داخل كراسة الإجابة أو الاستهتار بالامتحان أو المصححين كى لا تحول الورقة إلى لجنة خاصة للتصحيح، وحرمانك من الامتحان.

أى محاولة للغش أو الشغـب أو التعدى بالقول أو الفعل على أحد من زملائك أو العاملين باللجنة ستحول الطالب للشئون القانونية فورًا، وإلغاء الإمتحان والحرمان منه.

بعد انتهاء وقت الإجابة يجب تسليم ورقة الإجابة إلى الملاحظ يدًا بيد، والخروج من اللجنة بهدوء إلى فناء المدرسة، وعدم الوقوف بجوار اللجان أو فى الطرقات.