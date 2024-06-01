نهائي دوري أبطال أوروبا.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتضن ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، في المباراة التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس تشكيل ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند، ويعاونهما في الخط الهجومي، الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.

ويحرس عرين الريال، البلجيكي تيبو كورتوا، بدلًا من الأوكراني أندريه لونين، الذي أصيب في الأيام القليلة الماضية بالإنفلونزا، ليجلس الأخير على مقاعد البدلاء.

ويتطلع ريال مدريد لحصد اللقب الـ15 في تاريخه، حيث يعد صاحب الرقم القياسي في حصد لقب البطولة برصيد 14 مرة.

بينما يبحث بوروسيا دورتموند عن اللقب الثاني من دوري أبطال أوروبا، بعد حصده لقب نسخة عام 1997.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - توني كروس - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.